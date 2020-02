Bonheiden start eerste buurtinformatienetwerken op in De Mart en Braekelberg Antoon Verbeeck

18 februari 2020

De gemeente Bonheiden telt vanaf vandaag twee buurtinformatienetwerken: BIN De Mart en BIN Braekelberg. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van een bepaalde wijk of buurt, de lokale politie en de lokale overheid. Het doel is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden. Buurtbewoners, maar ook winkeliers of bedrijven, lichten de politie in als ze iets verdachts zien. De politie onderneemt dan de nodige stappen. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback. Anderzijds kan de politie een BIN opstarten om inwoners of lokale handelaars uit te laten kijken naar een verdacht persoon of voertuig. Geïnteresseerde inwoners kunnen nu makkelijk lid worden door het digitaal formulier in te vullen via www.politie.be/5359. “Als deze twee BIN’s goed lopen, dan starten we daarna nog nieuwe netwerken op. Het gaat dus om een proefproject dat zeker navolging krijgt”, aldus burgemeester Lode Van Looy (BR30).