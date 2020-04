Bonheiden richt coronafonds op van 200.000 euro: “Onder andere voor terugbetaling tickets en aankoop beschermingsmateriaal” Antoon Verbeeck

11 april 2020

08u21 0 Bonheiden Het gemeentebestuur van Bonheiden richt een coronafonds op ter waarde van 200.000 euro om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de coronacrisis. De middelen van het fonds worden aangewend om enkele dringende zaken te bekostigen, zoals het ter beschikking stellen van medewerkers aan het triagepunt in Heist en de aankoop van beschermingsmateriaal voor personeel.

Daarnaast wordt het budget ook gebruikt voor het ter beschikking stellen van een medewerker aan het schakelzorgcentrum van Mechelen, de terugbetaling van tickets uit de gehele vrijetijdssector en verschillende communicatieacties. “Om ons als gemeente voor te bereiden op alle mogelijke scenario’s en iedereen van de nodige veerkracht te voorzien heeft het gemeentebestuur beslist om een coronafonds op te richten. Zorg dragen voor ieders welzijn is immers van cruciaal belang”, deelt burgervader Lode Van Looy (BR30) mee.

Bonheidense Maatregelen

“Maar ook zonder het fonds nam ons bestuur al enkele sterke maatregelen: blijvende service voor dringende afspraken aan de loketten, een informatieve brief naar alle 75-plussers van onze gemeente, een algemene nieuwsbrief naar alle inwoners, een afhaalpunt in de bibliotheek, een afhaalpunt voor gezelschapsspellen bij de jeugddienst en www.2820koopt.be, een website waar alle initiatieven van onze lokale handelaars verzameld worden, het platform voor vrijwilligers ‘Bonheiden Helpt’ en zorgpas waarmee zorgverleners voorrang krijgen in de winkels en apotheken van onze gemeente.” Ondertussen lanceerde de gemeente ook een nieuw participatieproject rond corona: www.2820vraagt.be/corona. Het coronafonds zal ook aangewend worden om initiatieven die voortkomen uit dit project financieel te ondersteunen.