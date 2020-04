Bonheiden past flankerend onderwijsbeleid aan: “Scholen krijgen pakket van 22 opvanguren” Antoon Verbeeck

30 april 2020

13u56 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden heeft haar flankerend onderwijsbeleid volledig herbekeken. Concreet zullen scholen voortaan een pakket van 22 opvanguren ter beschikking krijgen. De aanwerving van het personeel zal in samenwerking met de scholen gebeuren.

“Het kader van het flankerend onderwijsbeleid in Bonheiden dateerde van 2006 en werd na overleg met alle directies hernieuwd. Het bestuur hecht veel waarde aan de groei en ontwikkelingskansen van alle leerlingen die in Bonheiden-Rijmenam schoollopen. Daarom blijven we inzetten op gratis opvang voor alle leerlingen, zowel voor als na de schooluren. Wij zijn een van de weinige gemeenten, zo niet de enige, die de opvang kosteloos aanbieden”, zegt onderwijsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld).

Onevenwicht

“Elke school krijgt een pakket van 22 opvanguren: elke schooldag 1 uur ochtendtoezicht, woensdag 1 uur middagtoezicht en elke andere schooldag 4 uur avondtoezicht. Bovendien krijgt elke school met meer dan 200 leerlingen 2,5 uur extra die ze op maat van hun school kunnen inzetten op momenten naar keuze. In het verleden was een onevenwicht ontstaan in het aantal toezichtsuren. We zetten dit nu terug in balans. Gemiddeld zal elke school 2,5 uur extra opvanguren krijgen. Die extra uren zijn welgekomen, aangezien heel wat ouders rekenen op de diensten van de voor- en naschoolse opvang.”

Bijna 250.000 euro

De gemeente zorgt in nauwe samenwerking met de scholen voor de aanwerving van het personeel. “Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur het kader verruimd. Voor toezicht is er een budget van 248.596 euro voorzien. Bij volledige invulling van het kader zal de meeruitgave ten aanzien van voorgaande jaren ongeveer 30.000 euro bedragen”, klinkt het. De regeling van het middagtoezicht, het schoolzwemmen, waarbij de gemeente de kost betaalt voor het schoolzwemmen, en het leerlingenvervoer van thuis naar de school en terug blijft behouden.