Bonheiden pakt Gestellei, Gestelhoflei, Guldensporenlaan en Harentstraat aan: “Er wordt nu veel te snel gereden” Antoon Verbeeck

17 april 2020

13u17 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden plant verkeersmaatregelen in de straten Gestellei, Gestelhoflei, Guldensporenlaan en Harentstraat. Deze vier straten zijn volgens de beleidsmakers populair bij snelheidsduivels. In drie van de vier straten komt een zone 30 en er worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

“Voor het gemeentebestuur is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. In het najaar werden al digitale snelheidsregistratieborden geplaatst in Guldensporenlaan, Dijleweg en Zwarte Leeuwstraat. Vervolgens werd een rode rem in gebruik genomen op de Mechelsesteenweg. Nu zijn de Gestellei, Gestelhoflei, Guldensporenlaan en Harentstraat aan de beurt”, deel mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) mee. “Tijdens verschillende snelheidscontroles is er vastgesteld dat er in deze straten veel te snel wordt gereden. Die toestand is tijdens verschillende buurtvergaderingen met de inwoners besproken.”

Maatregelen

“In samenspraak met de bewoners worden voor de verbetering van de verkeersveiligheid nieuwe maatregelen ingevoerd. De Guldensporenlaan, Gestellei en Gestelhoflei worden een zone 30. In de Gestellei en de Guldensporenlaan werden reeds verschillende wegmarkeringen aangebracht om de baan visueel te versmallen en de aanwezigheid van fietsers en voetgangers onder de aandacht te brengen."

“De randen van de weg werden aangeduid met een lijn, er kwamen onderbroken suggestielijnen en pictogrammen van fietsers. In de Harentstraat werden er lijnen aan de rand van de rijweg en fietspictogrammen geschilderd. Om sluipverkeer van vrachtwagens tussen de R6 en de N15 te vermijden wordt in de Gestellei tussen de Putsesteenweg en Gestelhoflei, nog een gewichtsbeperking ingesteld. Die beperking geldt niet voor plaatselijk verkeer.”