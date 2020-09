Bonheiden organiseert infomarkt rond bomen Antoon Verbeeck

25 september 2020

14u18 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden, Regionaal Landschap Rivierenland en de milieuraad organiseren op zondag 4 oktober een infomarkt waar je allerlei info over bomen kan krijgen.

Op de infomarkt kan je gratis professioneel advies krijgen over de gepaste bomen voor in je tuin. Je kan er ook al meteen je plantgoed van bomen en hagen bestellen, via de samenaankoop Bonheiden Boomt van de gemeente. “De compostmeesters geven je graag advies over het verbeteren van je bodem, en ook de imkers zullen aanwezig zijn. Bij de stand van Bosgroep Antwerpen Zuid kunnen eigenaars van bossen info krijgen over hoe de bosgroep ondersteuning kan bieden bij het onderhoud van hun bossen. Ook andere duurzame acties van de gemeente worden tijdens deze infomarkt in de kijker gezet. Zo kan je uitleg krijgen over de elektrische deelwagens van Partago, de coöperatieve zonnedaken waar je als burger in kan investeren, of geraak je misschien wel overtuigd om je dak te voorzien van een groendak”, klinkt het.

GEKKO

Voor de kinderen is er een sessie boomklimmen voorzien, onder begeleiding van professionele boomverzorgers. De leerkrachten en ouders van de GEKKO-school voorzien het terras voor een drankje. De opbrengst zal gebruikt worden voor de ontharding en vergroening van hun speelplaats. De infomarkt vindt plaats op de speelplaats van de GEKKO/GEBO school op zondag 4 oktober van 11 tot en met 17 uur. Inwoners met interesse voor een persoonlijk advies geven hun gegevens best op voorhand al door via www.bonheiden.be/klimaatactieplan.