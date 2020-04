Bonheiden opent vernieuwd digitaal loket: “24 uur op 24 open voor aanvragen aktes en attesten” Antoon Verbeeck

27 april 2020

10u48 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden lanceerde vandaag haar nieuw digitaal loket. Inwoners kunnen voortaan documenten van de dienst burgerzaken digitaal opvragen en ontvangen. Een trip naar het gemeentehuis wordt zo overbodig.

“Het digitaal loket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Inloggen kan met eID en kaartlezer of met ‘itsme’. Het digitaal ondertekende document ontvang je rechtstreeks in je mailbox. Wie niet graag de digitale weg volgt, kan natuurlijk nog steeds terecht op het gemeentehuis zelf. Onze loketmedewerkers helpen iedereen met veel plezier verder”, deelt burgemeester Lode Van Looy (BR30) mee. “Door de coronamaatregelen gelden er momenteel wel enkele tijdelijke maatregelen om ieders veiligheid te garanderen.” Deze verbetering van het digitaal loket kadert binnen een groter project om de dienstverlening van het gemeentehuis te verbeteren. Door de nood aan digitale oplossingen tijdens de coronacrisis besloot het bestuur om deze verbetering versneld in te voeren. Inwoners kunnen onder andere de aangifte van een adreswijziging, de akte van geboorte, de akte van overlijden en het attest van wettelijk samenwonen opvragen via het loket.

Het digitaal loket van Bonheiden vind je via deze link.