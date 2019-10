Bonheiden Loopt overhandigt cheque aan vijf goede doelen Antoon Verbeeck

14 oktober 2019

Het loop- en wandelevenement Bonheiden Loopt zamelde dit jaar geld in voor niet één maar vijf goede doelen. Op vrijdag 11 oktober maakte de organisatie bekend om hoeveel centen het gaat. In totaal werd er 2.070 euro ingezameld. De goede doelen Nationale Kinderkanker Dag, De Waakdoos – Imelda ziekenhuis, G-basket Titans Bonheiden, Opvangcentrum Ter Heide en Villa Praline mochten de cheque in ontvangst nemen.