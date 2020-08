Bonheiden Loopt en Wandelt laat maar 200 lopers en wandelaars toe voor vierde editie: “Verschillende startmomenten voor spreiding van deelnemers” Antoon Verbeeck

13 augustus 2020

18u35 0 Bonheiden Corona of niet, de vzw Bonheiden Loopt organiseert in september een nieuwe editie van het loop- en wandelevenement voor het goede doel. Voor een maximale spreiding van de deelnemers, die dit jaar met maximum 200 zullen zijn, werkt de organisatie met tijdssloten. Mama’s Jasje brengt een muzikale noot.

Bonheiden Loopt is bij het plannen van een vierde editie niet over één nacht ijs gegaan. “Na veel voorbereidingen, twijfels, besprekingen, de opmaak van eventscan, … is de kogel door de kerk. Op zaterdag 12 september vindt op en rond de site van de Krankhoeve een nieuwe editie van Bonheiden Loopt en Wandelt plaats”, zegt Geert Teughels van de organisatie. “Voor deze editie hebben wij er uiteraard voor gezorgd dat ons evenement in alle veiligheid en coronaproof zal verlopen. Het maximaal aantal deelnemers hebben we beperkt tot 200. Vorig jaar waren er nog 480 lopers en wandelaars, zowel volwassenen als kinderen. Snel inschrijven is dus de boodschap.”

Spreiding deelnemers

Deelnemen doe je uiteraard zonder mondmasker, maar op de site is het wel verplicht om één te dragen. Dit jaar krijg je de keuze tussen afstanden van 6 en 11 kilometer. Het urban trail-concept wordt voor dit jaar in de ijskast geplaatst. Geen gebouwen, wel veel natuur. Ook de kids run werd uit het programma geschrapt. “We willen echt vermijden dat er veel mensen op dezelfde plaats zijn. De start zal niet op één vast moment zijn maar wel tussen 11 en 16 uur. We werken met tijdssloten van 30 minuten voor een maximale spreiding van de deelnemers. Bij de inschrijving die we online organiseren, moet je een tijdsslot kiezen. Per tijdsslot kunnen maximaal 20 deelnemers, zowel lopers als wandelaars, inschrijven.”

Goed doel

Deelnemers tellen 5 euro neer. Het integrale bedrag gaat naar het goede doel Cis4ever – Kom Op Tegen Kanker. “Cis was pas 12 jaar toen hij het gevecht tegen kanker verloor. In november 2017 stierf hij. Uit de aartsmoeilijke levenservaring wilden zijn ouders kracht putten om de gedachte aan hem levend te houden door allerlei acties voor Kom op tegen Kanker te organiseren. Het was trouwens zijn laatste wens. Wij zijn dan ook erg blij dat we dit goede doel kunnen ondersteunen.”

Per verkochte kaart voor Mama’s Jasje storten we 1 euro in het hulpfonds van de muzieksector, Live2020 Geert Teughels

Steun voor cultuur

“Omdat het dit jaar wel een heel speciaal jaar is, wilden wij ook iets extra doen om de cultuursector, die het ook heel moeilijk heeft, te ondersteunen. Niemand minder dan Mama’s Jasje zal om 17.30 uur een akoestische set van 60 minuten spelen. Per verkochte kaart storten we 1 euro in het hulpfonds van de muzieksector, Live2020. Ook hier gelden er maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker en het plaatsnemen aan een tafel van maximum vier personen. Maximaal 200 toeschouwers worden toegelaten.” Een tafel reserveren aan 15 euro of jouw plaatsje in het deelnemersveld vastleggen kan via deze link.