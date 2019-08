Bonheiden loopt en wandelt dit jaar voor vijf goede doelen Antoon Verbeeck

30 augustus 2019

11u12 0 Bonheiden Het loop- en wandelevenement Bonheiden Loopt gaat geld in het laatje brengen voor niet één maar vijf goede doelen. Op zaterdag 14 september organiseert de gelijknamige vzw en het Imeldaziekenhuis een derde editie. Lokale verenigingen konden tot en met juni doorgeven voor welke goede doelen de loopschoenen worden aangebonden.

“Bonheiden Loopt is niet alleen een sportief en gezond evenement maar ook één met een hart voor het goede doel. De grote verandering in vergelijken met de vorige jaren is dat er niet één maar meerdere goede doelen zullen zijn. In het voorjaar hebben wij er vijf geselecteerd. Deze werden door verenigingen uit Bonheiden en Rijmenam ingestuurd”, zegt Geert Teughels van de vzw. “De geselecteerde verenigingen zijn: de Nationale Kinderkanker dag, De Waakdoos, G-basket Titans Bonheiden, Opvangcentrum Ter Heide en Villa Praline. Het inschrijvingsbedrag, dat vijf euro bedraagt, gaat integraal naar deze vijf goede doelen.”

“We willen dit jaar ook meer inzetten op het beperken van afval. Zo krijgen de wandelaars en de lopers geen wegwerp bekers of flessen meer als bevoorrading. Wij hebben dankzij de steun van onze sponsors geopteerd om te werken met herbruikbare drankzakjes. Ze worden uitgedeeld tijdens de bevoorrading en iedereen mag deze houden om later opnieuw te gebruiken.” Vorig jaar liepen en wandelden er meer dan 450 mensen mee tijdens het evenement. Het doel van de vzw blijft om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen, om zo ieders gezondheid te verbeteren en te werken aan preventie. “Het is dus geen wedstrijd maar een soort van ‘Urban Trail’ door Bonheiden. We lopen door de natuur, rustige straten en door een aantal openbare en historische gebouwen. Dit jaar lopen we door de gebouwen van een bouwfirma Van Looy, de school Klim Op, vzw Jeugddorp en de Hottentothoeve. Het parcours gaat ook door het mooie natuurdomein Mispeldonk. In totaal krijgen deelnemers 7,5 kilometers voorgeschoteld. Het vertrek en de aankomst zijn voorzien op het domein van de Krankhoeve.”

“In samenwerking met de vier lagere scholen organiseren we opnieuw een Kidsrun. De lagere schoolkinderen lopen per graad met voorlopers. Inschrijven voor de Kidsrun is gratis en verloopt via de vier lagere scholen in onze gemeente. Volgende week krijgen alle schoolkinderen een flyer mee naar huis. De Kidsrun is, net als Bonheiden Loopt en Wandelt, geen wedstrijd en alle kinderen krijgen na afloop een verrassing. Ook de school die het meeste leerlingen aan de start krijgt, wint een leuke prijs.” Inschrijven voor Bonheiden Loopt kan door 5 euro te storten op de rekening van de vzw of via één van de goede doelen. Op voorhand inschrijven is verplicht. Meer informatie op www.bonheiden-loopt.be