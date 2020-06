Bonheiden lanceert solidare cheque om op te doen bij lokale handelaars Antoon Verbeeck

23 juni 2020

13u09 0

Het gemeentebestuur van Bonheiden lanceert de #2820solidair-cheque, om de lokale handelaars te ondersteunen. De cheques zijn vanaf vandaag voordelig te koop via de webshop op www.2820koopt.be. “De nieuwe cheque is er specifiek als ondersteuningsmaatregel tijdens de coronacrisis. De bedoeling van de cheque is om cashflow te genereren naar de handelaars en onze inwoners te motiveren om lokaal te winkelen. Deze cheque komt er naast de bekende Rijmheidebon, die we blijven verkopen”, klinkt het. Voor een cheque van 10 euro tel je zelf 7,5 euro neer. De gemeente legt 2,5 euro per cheque bij. “Je kan maximaal 10 cheques per handelaar en 50 cheques in totaal aankopen. De cheques zijn geldig tot en met 31 december 2020. Er worden 30.000 #2820solidair-cheques uitgegeven, het bestuur trekt hier 75.000 euro voor uit. Het gemeentebestuur hoopt dat de toegevoegde waarde als springplank kan dienen om de lokale economie te lanceren in de nasleep van de coronacrisis.”