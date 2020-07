Bonheiden laat zondagshoppen toe in augustus: “Soldenperiode goed inzetten” Antoon Verbeeck

24 juli 2020

09u00 0 Bonheiden Het schepencollege van Bonheiden laat lokale handelaars toe om volgende maand twee zondagen de deuren te openen. Het gaat om de zondagen 2 en 9 augustus.

“Door de coronacrisis werd de soldenperiode uitgesteld en vangt ze aan op 1 augustus in plaats van op 1 juli. Om de solden goed in te zetten heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om twee extra afwijken op de wekelijkse rustdag toe te staan. Het is dus toegelaten om op zondag 2 augustus en op zondag 9 augustus je zaak gewoon te openen”, aldus het schepencollege.