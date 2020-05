Bonheiden krijgt hulp voor beheer van openbaar groen: “Starten met bomenbeheerplan” Antoon Verbeeck

28 mei 2020

08u08 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden wil haar ruimtelijk beleid en natuurbeleid professionaliseren, en gaat daarbij beroep doen op de hulp van Regionaal Landschap Rivierenland via het Loket Onderhoud Buitengebied (LOB), dat gemeenten en steden ondersteunt bij het beheer van landschappelijke infrastructuur.

Het LOB stelt de gemeente in staat om het beheer van het openbaar groen efficiënter, kwaliteitsvoller en meer gestructureerd te laten verlopen, klinkt het in Bonheiden. “Aangezien Bonheiden een bomenrijke gemeente is, zal het eerste project dat binnen het LOB uitgerold wordt de opmaak van een bomenbeheerplan zijn”, deelt schepen van Openbaar Groen Mieke Van den Brande (CD&V) mee. “Het LOB vertrekt van de bestaande digitale inventaris van de laanbomen, en gaat aan elke boom of bomenrij een beheerschema koppelen. Het beheer dat een boom nodig heeft, is immers afhankelijk van de concrete fase in de levenscyclus waarin deze zich bevindt. Zo’n schema biedt de mogelijkheid om een efficiënte werkplanning op te maken over verschillende jaren heen, en om de uitgevoerde werken goed op te volgen. Bij de opmaak van een beheerplan wordt maximaal rekening gehouden met landschapskwaliteit, biodiversiteit, natuurbeleving en de uitbouw van groenblauwe netwerken.”