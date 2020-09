Bonheiden krijgt eerste bidirectionele laadpaal van België: “Auto kan stroom ook teruggeven aan gebouw” Els Dalemans

16 september 2020

Bonheiden Aan het gemeentehuis van Bonheiden prijkt sinds woensdagochtend de eerste bidirectionele laadpaal van België. Via deze unieke laadpaal kan niet alleen de elektrische deelwagen opgeladen worden, de stroom kan ook teruggegeven worden aan het gebouw, op het moment wanneer dit het meest voordelig is.

“Op het gemeentehuis en de bibliotheek van Bonheiden werden zonnedaken geplaatst, die via de energiecoöperaties Klimaan en ZuidtrAnt gefinancierd werden met burgerkapitaal. Zo delen én het lokaal bestuur én de inwoners van Bonheiden in de winst van de zon. Eén van deze zonnedaken werd gekoppeld aan een laadpaal en een slimme energiesturing van het gebouw. Dankzij de bidirectionele laadpaal -een paal die in twee richtingen werkt- kan de geproduceerde zonnestroom nu ook door de elektrische deelwagen teruggegeven worden aan het gebouw”, zegt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld).

Testproject

“Deze constructie is een testproject, want er bestaat nog geen wetgeving rond lokale energie-gemeenschappen en variabele energietarieven. Er kan dus ook nog geen vergoedingen berekend of gegeven worden voor energie die teruggegeven wordt vanuit een deelauto. Maar dit project helpt ons wel om bij te leren en aanbevelingen te doen naar bedrijven privépersonen die hun elektrische auto en laadpaal zelf willen financieren en beheren.”

Rijdende batterijen

µ“In een volgende fase komt er ook een slimme laadpaal aan de sporthal in Bonheiden. De elektrische deelwagens van elektrische deelautocoöperatie Partago, die gelinkt zijn aan de laadpalen, kunnen worden gebruikt door onze inwoners en personeelsleden. De wagens fungeren ook als 3 rijdende batterijen, want de slimme laadpalen zullen steeds zo veel mogelijk zonnestroom in de deelwagens pompen. Zo krijgen we een slimme netbalancering en voorkomen we overbelasting van het distributienet op zonnige dagen.”