Bonheiden keert vanaf 2021 mantelzorgpremie uit: “Als blijk van waardering en erkenning voor de constante inzet en ondersteuning” Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

11u05 0 Bonheiden De gemeente Bonheiden gaat vanaf volgend jaar mantelzorgpremies toekennen aan personen die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur. Het gaat om een jaarlijkse premie van 120 euro aan Rijmheidebons. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde gisterenavond het reglement voor de toekenning van een mantelzorgpremie goed.

Met zo’n 8 procent aan inwoners die 80 jaar of ouder zijn, mag je Bonheiden gerust een ‘grijze’ gemeente noemen. Heel wat van deze inwoners wonen nog thuis en hebben vaak behoefte aan hulp en ondersteuning bij de dagdagelijkse dingen zoals boodschappen doen en koken. Deze taken kunnen worden opgenomen door mantelzorgers, personen uit de omgeving van de oudere die mee instaan voor de mantelzorg. “Met ingang van 1 januari 2021 kan je als mantelzorger in Bonheiden een premie krijgen. De premie zal 120 per jaar bedragen en uitgekeerd worden in Rijmheidebons”, zegt Hilde Schueremans (CD&V), schepen van Sociale Zaken in Bonheiden.

Leeftijd en band

“In het reglement wordt zeer bewust gekozen om geen onderscheid te maken in de leeftijd van de zorgvrager. Ook de band tussen mantelzorger en zorgvrager of het inkomen van de zorgvrager spelen geen rol in de toekenning van de mantelzorgpremie. De mate van zorgbehoevendheid van de zorgvrager is één van de indicatoren voor het toekennen van de premie. De premie is een initiatief van de werkgroep mantelzorg die in 2019 opgestart werd. Deze werkgroep is samengesteld uit deskundigen en leden van alle politieke fracties.”

Waardering

“Naast deze ouderen zijn er ook kinderen, jongeren en volwassen die omwille van een ziekte of handicap hulp en ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Ook voor hen zijn er veel mantelzorgers in de weer. Mantelzorg is niet te verwarren met professionele zorg. Professionele diensten die aan huis komen zoals gezinszorg of thuisverpleging, geven de hulp beroepsmatig en worden hiervoor betaald. Het is ook niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Mantelzorg overkomt je. Je rolt er in omdat iemand in je omgeving hulp nodig heeft. Als blijk van waardering en erkenning voor de constante inzet en ondersteuning die deze mantelzorgers bieden, willen we dan ook een mantelzorgpremie toekennen aan de mantelzorgers van zorgvragers die gedomicilieerd zijn in Bonheiden.” Bonheiden is één van de laatste gemeenten in het arrondissement zonder een mantelzorgpremie. Zowel vanuit de seniorenadviesraad als de oppositie, namelijk N-VA, werd het uitkeren van de premie al naar voren geschoven.