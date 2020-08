Bonheiden investeert in 60 laptops voor lagere school GeBo Antoon Verbeeck

27 augustus 2020

Het gemeentebestuur van Bonheiden investeerde 22.412 euro in 60 nieuwe Chromebooks voor de gemeentelijke lagere school GeBo. Chromebooks zijn kleine laptops die draaien op Chrome OS, een besturingssysteem ontwikkeld door Google. De apparaten worden hoofdzakelijk door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gebruikt. Maar ook kinderen uit lagere klassen kunnen er occasioneel gebruik van maken. “In onze moderne samenleving, hecht het gemeentebestuur er belang aan om kinderen kennis te laten maken met de vele mogelijkheden, maar ook de valkuilen, van de digitale wereld. Een steeds groter deel van ons dagelijks leven speelt zich online af. Een correcte omgang hiermee is dan ook cruciaal. Naast Chromebooks werd er de voorbije jaren eveneens geïnvesteerd in touchscreen schoolborden en laptops voor de leerkrachten. Dit zowel in de gemeentelijke lagere school GeBo als de gemeentelijke kleuterschool GEKKO”, aldus schepen van Onderwijs en ICT Bart Vanmarcke (Open Vld).