Bonheiden installeert openbare fietspompen aan Kerkplein en Stationsplein Antoon Verbeeck

24 september 2020

De gemeente Bonheiden stelt twee openbare fietspompen ter beschikking. Met deze investering van 3.400 euro wil het bestuur fietsverkeer nog meer stimuleren. “De pompen staan verspreid over het grondgebied van Bonheiden. De eerste pomp staat aan de overdekte fietsenstalling op het Kerkplein van Bonheiden. De andere pomp staat in het centrum van Rijmenam, aan de overzijde van de overdekte fietsenstalling op het Stationsplein”, deelt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) mee. “De fietspompen zijn ergonomisch en makkelijk te gebruiken en zeer robuust. Je bedient de pomp met je voet terwijl je fiets vastgehouden wordt in de voorziene gleuf. Daarnaast zijn de fietspompen ook voorzien van een luchtdrukmeter en een pompkop die aangepast is aan verschillende ventielen. Een aantrekkelijk eigentijds ontwerp van de gemeente maakt het plaatje helemaal af.”