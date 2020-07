Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver gaan daken uitrusten met zonnepanelen: “Burgers kunnen mee investeren” Antoon Verbeeck

31 juli 2020

09u04 0 Bonheiden Gemeente Bonheiden en gemeente Sint-Katelijne-Waver zetten verder in op groene energie en slaan daarvoor de handen in elkaar met de lokale burgercoöperatie Klimaan cvso. Door middel van burgerparticipatie willen de twee gemeenten nog dit jaar zonnepanelen op meerdere gemeentelijke daken installeren.

In Bonheiden, waar al eerder gemeentelijke daken werden voorzien van panelen, gaat het onder andere over kleuterschool Gekko, basisschool Gebo en Gemeenschapscentrum ’t Blikveld, voor een totaal vermogen van 153kWp. In de gemeente Sint-Katelijne-Waver worden dit jaar nog zonnepanelen voorzien op de daken van basisschool Dijkstein. “Ook voor de “kleinere” gemeentedaken stopt het gunsttarief van de terugdraaiende energieteller eind 2020. Daarom schreven de gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver een aanbestedingsdossier voor zonnedaken op verschillende panden. De gunning voor beide projecten ging naar Klimaan cvso”, zegt Lucas De Clercq van Klimaan.

Investerende burger

“Voor de financiering van deze projecten zoeken we nu bijkomend kapitaal. Vanaf 1 augustus wordt de limiet van beschikbare aandelen opgetrokken naar 5 per coöperant. Burgers die mee willen investeren kunnen bij Klimaan cvso terecht. De ambitie is om binnen enkele jaren te kunnen starten met het uitbetalen van een dividend. Nu kunnen burgers nog gebruik maken van de taks-shelter voordelen voor startende ondernemingen. Dat houdt in dat coöperanten minstens 45 procent van hun investering kunnen aftrekken van hun personenbelasting volgend jaar.” Een “klimaandeel” kost 100 per stuk en kan gekocht worden via de website van Klimaan.