Blokken in bib en Sint-Maartensberg Antoon Verbeeck

13 juni 2019

Studenten die in hun examenperiode zitten, kunnen in de hoofdbib en in de kleine vergaderzaal van Sint-Maartensberg terecht om te studeren. De bib is alle werkdagen open van 9 tot 17 uur, behalve op vrijdagnamiddag. Op maandag en donderdag is de bib tot 20 uur open. Zaterdag kan je er tussen 10 en 12.30 uur komen studeren. In Sint-Maartensberg kan je studeren op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 17 uur. Op beide plaatsen zijn water en wifi aanwezig.