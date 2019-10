Bibliotheek wordt tien jaar en viert dat met activiteiten Antoon Verbeeck

11 oktober 2019

18u22 0 Bonheiden De bibliotheek van Bonheiden wordt deze maand tien jaar en dat wordt gevierd met verschillende activiteiten. Tien jaar geleden verhuisde de bibliotheek van Bonheiden naar de huidige vestiging op het Jacques Morrensplein. Ter gelegenheid van deze verjaardag is er feest in de bib op zaterdag 19 oktober.

“Bezoek het poëtisch kapsalon en ga met een fantastisch kapsel naar huis. Volg de workshop voetmassage samen met een partner of leer jongleren. Een ballonnenclown en een goochelaar verrassen je met leuke trucjes en creaties. Ondertussen geniet je van de enige echte boekenkoek en een kopje koffie of thee, of een drankje”, klinkt het bij het lokaal bestuur. Op woensdag 23 oktober is er nog een workshop boekplooien, en kinderen van 3-6 jaar kunnen zich op donderdag 31 oktober amuseren tijdens de taalworkshop “Biebababelutta”. 50+’ers kunnen op vrijdag 15 november in de bib terecht voor het programma “De tijd van Toen”, met liedjes, gedichten enz. van vroeger, door reizend speeltheater Kip van Troje. Schrijvers van Bonheiden zelf ontmoet je tijdens de Bonheidense schrijversbeurs op zaterdag 9 en woensdag 13 november. “De voorbije 10 jaar werd de bibliotheek overigens een begrip in de gemeente. De uitleencijfers stegen van 103.990 in 2009 exemplaren met bijna 25 procent in 2018. Het aantal leden steeg in die periode met bijna 31 procent. De bevolking steeg ondertussen met een kleine 3 procent.” Meer info op bonheiden.bibliotheek.be.