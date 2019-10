Bewoners Zonneweelde genieten van voorstelling rond Edith Piaf via livesteam Antoon Verbeeck

24 oktober 2019

Iets meer dan zestig bewoners van woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam volgden deze namiddag via een livestream ‘Truken van de Foor’, een voorstelling rond het leven en de liedjes van Edith Piaf die gelijktijdig plaatsvond in het cultuurcentrum De Adelberg in Lommel. De kelder van het woonzorgcenturm deed dienst als cinemazaal. Alle technische faciliteiten, zoals het scherm en de geluidsinstallatie, werden voorzien door gemeenschapscentrum ‘t Blikveld. “Het was mooi om te zien hoe de bewoners genoten van de voorstelling en de liedjes meezongen of neurieden. Bewoners kwamen me vertellen dat het hen deugd heeft gedaan. Ook over het verloop van de voorstelling mogen we niet klagen. Er waren geen storingen en we hadden loepzuiver beeld en geluid”, aldus Sam Vervoort van ‘t Blikveld. Zonneweelde was één van de dertig Vlaamse woonzorgcentra waar de voorstelling werd uitgezonden.