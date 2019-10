Bewoners WZC Zonneweelde genieten mee van concert dankzij livestream Antoon Verbeeck

21 oktober 2019

14u48 0 Bonheiden Bewoners van woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam kunnen deze donderdag de voorstelling ‘Truken van de Foor’, dat draait rond het leven en de muziek van Edith Piaf, volgen via een livestream.

De voorstelling vindt plaats in cultuurcentrum De Adelberg in Lommel, maar dankzij een samenwerking met 21 cultuur -en gemeenschapscentra livestreamt Cultuurconnect dit optreden ook simultaan naar 30 woonzorgcentra, waaronder Zonneweelde. “Na een aantal experimenten rolt Cultuurconnect het livestreamaanbod uit op Vlaamse schaal. Het is een vorm van sociale digitale innovatie waardoor minder mobiele cultuurliefhebbers uit alle Vlaamse woonzorgcentra opnieuw deel uitmaken van het livepubliek en de band met hun lokale cultuurcentrum behouden”, aldus Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect.

Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld voorziet in samenwerking met Zonneweelde ter plaatse voor alle technische faciliteiten, een sfeervolle inkleding van de ruimte waar de bewoners de livestream kunnen meemaken, iemand die de tickets scant bij het binnenkomen en een aangepast hapje en drankje na afloop van het concert.