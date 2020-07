Belpop Bonanza laat je fietsen langs legendarische, muzikale verhalen: “Jimmy Page was fan van Bonheidense pater” Antoon Verbeeck

04 juli 2020

14u58 0 Bonheiden Wie unieke stukjes Belpop-geschiedenis wil ontdekken in Bonheiden en Rijmenam, moet op de fiets springen. Belpop Bonanza bokste samen met het lokaal bestuur, gemeenschapscentrum ‘t Blikveld en de organisatoren van festival RijmRock een fietstocht in elkaar langs plekken waar muziekgeschiedenis geschreven werd. Samen met zanger John Terra, die een link heeft met Rijmenam, openden ze zaterdag de muzikale route.

Geen beter duo om de muziekachtergrond van een dorp of stad in Vlaanderen te achterhalen dan muziekjournalist Jan Delvaux en Jimmy Dewit, achter de draaitafels dj Bobby Ewing. Na eerder in onder andere Mechelen en Heist-op-den-Berg lokale en muzikale verhalen te hebben verteld in de cultuurcentra, strijken Jan en Jimmy met hun Belpop Bonanza neer in Bonheiden en Rijmenam.

Kleine gemeente met grote muziekgeschiedenis

“Door corona vielen onze theatershows stil en zaten we plots zonder werk. Eerder hadden we in Heist-op-den-Berg al een wandeling gemaakt langs belangrijke plaatsen. Het leek ons een interessant idee om dit opnieuw te doen in andere gemeenten, waaronder Bonheiden. Ondertussen hebben we al voor dertig gemeenten een route uitgestippeld. Een burn-out wenkt”, lacht Delvaux. “Je hebt grote gemeenten met een kleine muziekgeschiedenis, en kleine gemeente met een grote muziekgeschiedenis. Bonheiden behoort tot die laatste soort, dat wisten we op voorhand al.”

John en Jimmy

De fietstocht is zo’n 15 kilometer lang en telt 10 locaties, waar je telkens een QR-code vindt. Wie de code met de smartphone scant, krijgt een straf verhaal te horen of een video te zien. Onder andere het repetitiekot van de gewezen hardcore punkband Zyklome A en café De Zwaan in Rijmenam werden opgenomen in de route. Jaak Van Assche en Jacques Vermeire werden ingeschakeld om de video- en audiofragmenten extra kleur te geven.

Eigenlijk kunnen we een theatershow wijden aan Bonheiden en Rijmenam, maar we houden het voorlopig op deze route Muziekjournalist Jan Delvaux

“Café De Zwaan, voordien ‘Bij Marcella’, was de stamkroeg van tekstschrijver Daniel Ditmar. Zijn nummer ‘Marcella’ werd later ingezongen door John Terra, en daarna nog eens opgepikt door Christoff. Een ander straf verhaal is dat van Guido Haazen, een pater die hier in de jaren 60 is komen wonen en in Belgisch-Congo een jongenskoor had opgericht. Een aantal jaren geleden mocht Jimmy Page, gitarist van Led Zeppelin, voor een Brits blad zijn tien favoriete platen kiezen. De eerste plaat die hij koos was die van de pater en zijn koor. Eigenlijk kunnen we een theatershow wijden aan Bonheiden en Rijmenam, maar we houden het voorlopig op deze route”, zegt Jan Delvaux.

Ontdekkingstocht

“Door de coronacrisis werden er een heleboel zomerevenementen in onze gemeente, onder andere RijmRock en Bonheidansfestival, geannuleerd. Op korte termijn krijgen we toch een leuk en creatief alternatief, een toeristisch product ook. Het zal een ontdekkingstocht zijn door onze gemeente en onze muzikale geschiedenis”, stelt schepen van Cultuur en Toerisme Mieke Van den Brande (CD&V).

Het routeplan van de fietstocht Belpop Bonanza #2820 vind je via deze link of kan je oppikken bij GC ‘t Blikveld, in het gemeentehuis en in de bib van Bonheiden.