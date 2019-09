Auto belandt in gracht TVDZM

19 september 2019

In de Molenlei op de grens tussen Putte en Rijmenam (Bonheiden) is donderdagochtend omstreeks 5.30 uur een personenwagen in de gracht beland. Het ongeval gebeurde een scherpe bocht ter hoogte van de Heerkenslei. Hulpdiensten werden opgeroepen. Even werd gevreesd dat de bestuurder gekneld zat. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. De bestuurder geraakte op eigen kracht uit het voertuig en raakte niet gewond. De politiezone Bodukap kwam ter plaatse voor de vaststellingen. De wagen moest worden getakeld.