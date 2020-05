Anna viert 100ste verjaardag aan raam van Imeldaziekenhuis: “Blij dat we toch nog verjaardag kunnen vieren” Antoon Verbeeck

04 mei 2020

Vandaag is het een beetje feest in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Anna Van Dyck, die opgenomen is op de dienst Geriatrie, mag vandaag maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Een hele gebeurtenis die het ziekenhuis niet zomaar voorbij wil laten gaan. Familie was deze keer welkom, niet in de kamer, maar buiten achter het raam. Zo konden zij toch nog een beetje samenzijn. De chefkoks van de keuken bakten een taart om Anna nog extra in de watten te leggen en haar kamer werd opgefleurd met de talrijke bloemen die de familie opstuurde. “Haar geheim om 100 te worden weet ik niet”, vertelt kleinzoon Dirk. “Dat houdt ze goed verborgen. Maar ze woonde tot haar 90ste zelfstandig en werkte elke dag in de tuin. Misschien dat de buitenlucht haar wel goed deed? Of zou het haar dagelijks boterhammetje met kaas zijn? Ons maakt het niet zo veel uit. Wij zijn erg blij dat we toch nog op deze aparte manier bomma’s 100ste verjaardag kunnen vieren.”