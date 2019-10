Aantal locaties bladkorven daalt van 100 naar 16: “Onbegrijpelijke beslissing” Oppositiepartij N-VA uit kritiek op beleid rond bladkorven Antoon Verbeeck

25 oktober 2019

13u10 6 Bonheiden Het aantal locaties met bladkorven in de gemeente Bonheiden is afgeslankt van 100 naar 16, tot spijt van oppositiepartij N-VA Bonheiden-Rijmenam. Volgens gemeenteraadslid Guido Vaganée is de vraag naar extra bladkorven de laatste jaren gestegen en komt de verlaging als een verrassing.

“Uit mijn ervaring als burgemeester weet ik dat er als één ding leeft in onze gemeente, het wel de bladkorven zijn”, zegt Vaganée, momenteel gemeenteraadslid voor N-VA. “Elk jaar is er meer vraag naar extra bladkorven om het bladafval van de bermen, voetpaden, fietspaden en rijweg te deponeren. We zijn dan ook zeer verrast door de beslissing van het college van burgemeester en schepenen om de aantal bladkorven sterk in te perken en deze van meer dan 100 plaatsen naar maar op 16 plaatsen in de gemeente meer te voorzien.”

Werklast

“Het schepencollege verwacht nu dat de burgers honderden meters ver wandelen met hun kruiwagen om het bladafval te gaan droppen. Buiten de hoge tijdsinvestering is dit ook gewoon niet meer praktisch mogelijk en zeker niet voor onze oudere bevolking. De drijfveer is enkel het verminderen van de werklast van de technische dienst. Het klopt dat de bladafvalproblematiek een grote belasting zijn voor de dienst, maar onze gemeente kan deze legislatuur rekenen op een extra budget van een miljoen euro vanuit Vlaanderen. Investeer dat geld dan in bijvoorbeeld seizoensarbeiders.”

Makkelijker

“We beseffen dat inwoners nu misschien een langere afstand moeten overbruggen, maar voor onze technische dienst is het een hele klus om de bladkorven op te halen en bovendien zijn de korven te klein. Bedoeling is dat de korven er staan voor bladeren die op het openbaar domein liggen, maar vaak doen inwoners de bladeren van hun tuin in de korven. Ze zijn dus vaak overvol, waardoor het niet makkelijk is om ze te vullen. Daarom gaan we naar zestien locaties, waar het voor inwoners makkelijker wordt om hun bladeren kwijt te spelen en het voor de technische dienst makkelijker wordt om de bladeren in te zamelen”, zegt schepen van Openbare Werken Frans Uytterhoeven (BR30). “In het verleden kregen we ook te horen: waarom staat voor de deur van mijn buur een korf en niet bij mij? Op deze manier willen we een einde maken aan die discussie.” Het lokaal bestuur zal op wekelijkse basis de locaties evalueren.