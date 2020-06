Aanhouding van moordverdachte (20) verlengd met één maand Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

17u25 0 Bonheiden Edson T., de twintigjarige verdachte in de roofmoord op Christiane Verbeiren (70) uit Bonheiden blijft in de cel. Vandaag verscheen hij opnieuw voor de raadkamer. Of hij de feiten inmiddels toegaf, is tot op dit moment nog steeds niet bekend.

De zeventigjarige Christiane werd begin mei aangetroffen in de kelder van haar woning in de Selliers de Moranvillelaan in Bonheiden. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Het parket startte samen met de onderzoeksrechter in Mechelen, de lokale recherche van de politiezone Bodukap (Bonheide, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) alsook de Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen een onderzoek op.

Enkele dagen later al kon er een verdachte worden gearresteerd. Het ging om de twintigjarige Edson T. De jongeman woonde in de buurt van zijn slachtoffer en beiden zouden elkaar mogelijks kennen. De politie had hem eerder ook al opgemerkt in de wagen van het slachtoffer. Na zijn arrestatie werd de twintiger aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van moord.

Vandaag verscheen T. voor de tweede keer voor de raadkamer. Zijn advocaat Jens Vanhellemont wilde ook vandaag nog geen commentaar kwijt over het onderzoek. “Gelet op de gevoeligheid van het dossier”, klonk het na afloop bij de strafpleiter. De aanhouding van de twintiger werd na beraad wel verlengd met één maand. Het onderzoek wordt momenteel volop verder gezet.

Of hij de feiten inmiddels toegaf, is tot op dit moment nog steeds niet bekend.