850 leerlingen trotseerden hindernissenparcours in Bonheiden: “Ondanks alle extra maatregelen een groot succes” Antoon Verbeeck

26 september 2020

Zo’n 850 leerlingen van vier verschillende scholen in Bonheiden namen afgelopen week deel aan de hindernissenloop van de sportdienst. Het evenement was een coronaproof alternatief voor de klassieke scholenveldloop. Het hindernissenparcours telde negen hindernissen, waaronder tunnels, een zandbak, autobanden en een touwenweb. Als kers op de taart liepen de deelnemers ook door voetbalchalet ‘de sportkeet’ die voor één keer werd omgetoverd tot ‘de disco-keet’ met licht en geluidseffecten. “Dat alles gebeurde coronaproof met tijdschema’s, schoolbubbels, handgel, mondmaskers en zonder supporters. Maar ondanks alle extra maatregelen was deze eerste editie een groot succes. De hindernissenloop werd met zeer veel enthousiasme onthaald door alle leerlingen, leerkrachten en directies van de deelnemende scholen. De sportdienst denkt alvast na over een volgende editie”, aldus schepen van Sport Pascal Vercammen (Open Vld).