65 kilometer per uur in schoolomgeving

12 september 2019

Bij vier snelheidscontroles langs vier schoolomgevingen in Rijmenam, Duffel en Sint-Katelijne-Waver heeft de politie in totaal 219 chauffeurs geflitst. Ze redden allen sneller dan de toegelaten snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. In de Brugstraat in Rijmenam flitste de politiezone een wel erg snelle chauffeur. Hij reed er 65 kilometer per uur. Dat is maar liefst 35 kilometer per uur sneller. Hij riskeert een dagvaarding voor de politierechtbank. Naast de Brugstraat, stond de politie ook nog opgesteld in de Korte Dreef (Rijmenam), de Generaal Deschachtstraat (Sint-Katelijne-Waver) en langs de Dokter Jacobsstraat (Duffel). Tijdens de vier snelheidscontroles werden er in totaal 1.185 chauffeurs gecontroleerd.