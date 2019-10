52ste boekenbeurs met Bonheidense auteur die signeert Antoon Verbeeck

31 oktober 2019

10u29 0

In zaal De Krekel vindt op zaterdag 9 en zondag 10 november de 52ste boekenbeurs van het Davidsfonds Bonheiden-Rijmenam plaats. De beurs is geopend op zaterdag van 13 tot 18 uur, op zondag van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis. De Bonheidense auteur Luc van Balberghe zal beide dagen van 14 tot 17 uur aanwezig zijn en zijn werken signeren. Begin dit jaar bracht hij met ‘Wolfsmelk’ een nieuwe roman uit.