48ste sportmaand volledig afgelast: “Onzekerheid over wat de coronacrisis ons nog zal brengen” Antoon Verbeeck

24 maart 2020

07u41 0

De 48ste editie van de Bonheidense sportmaand is volledig afgelast. Van 29 april tot en met 30 mei stonden er tien tornooien, zeven wekelijkse wederkerende activiteiten en veertien dagactiviteiten op het programma. Veertien clubs zouden ook de deuren openen voor initiaties. “Met spijt in het hart heeft het bestuur van de gemeentelijke sportraad in overleg met de betrokken schepen en sportfunctionaris de moeilijke beslissing genomen om de 48ste sportmaand volledig te annuleren. Door de grote onzekerheid van wat de coronacrisis ons in de volgende weken zal brengen waren we genoodzaakt deze knoop nu reeds door te hakken. Onze dank gaat uit naar al de verenigingen en medewerkers die de voorbije weken en maanden hard gewerkt hebben om al deze activiteiten voor te bereiden. In 2021 slaan wij opnieuw de handen in elkaar en maken we er een knallende 48ste sportmaand van”, klinkt het.

