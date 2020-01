43 kilometer per uur te snel op Putsesteenweg TVDZM

16 januari 2020

Een autobestuurder is door de politiezone Bodukap geflitst op de Putsesteenweg aan 113 kilometer per uur. Op die baan telt een maximale toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. De chauffeur reed dus maar liefst 43 kilometer per uur te snel. Hij mag binnenkort een uitnodiging verwachten van de politierechtbank. Hij riskeert een rijverbod en een bijkomende geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Tijdens de snelheidscontrole werden er nog 32 andere autobestuurders geflitst. Ook zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. Tijdens de snelheidscontrole werd in totaal 1.569 autobestuurders gecontroleerd.