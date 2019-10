43 kilometer per uur te snel op Putsesteenweg TVDZM

25 oktober 2019

09u00 2 Bonheiden De politizone Bodukap heeft op de Putsesteenweg in Bonheiden een autobestuurder geflitst aan 113 kilometer per uur. De man mag het binnenkort aan de politierechter gaan uitleggen.

Op de Putsesteenweg telt er een maximale toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Hij riskeert nu een rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Bij de snelheidscontrole in Bonheiden werden in totaal 171 chauffeurs gecontroleerd. Naast de hardrijder, werden er nog twaalf anderen geflitst. Zij mogen dan weer een proces-verbaal in de brievenbus verwachten.

Ook in Duffel werd er gecontroleerd op snelheid. Hier stond de politie opgesteld langs de Oude Liersebaan. Er werden 1.174 chauffeurs gecontroleerd. Elf bestuurders reden te snel. “Een ervan reed maar liefst 95 kilometer per uur”, vertelt de politiewoordvoerder. “Dat is 25 kilometer per uur sneller dan toegelaten.”

Tijdens de controle-actie van de politiezone werd er ook nog een auto in beslag genomen. De bestuurder ervan reed op het moment dat zijn rijbewijs was ingetrokken.