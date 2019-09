200 leerlingen even geëvacueerd na brandje TVDZM

20 september 2019

14u40 1 Bonheiden Een tweehonderdtal leerlingen van de Lagere Gemeenteschool Gebo zijn vrijdagnamiddag even geëvacueerd door een smeulend brandje.

“De brand situeerde zich in het lerarenlokaal”, zegt schepen van Onderwijs Bart Vanmarcke (Open Vld). “Een vaatwasser had er vuur gevat.” De brand ontstond omstreeks 13.30 uur. Hulpdiensten werden opgeroepen en zowel de brandweer uit Mechelen en Putte kwamen ter plaatse. Het smeulbrandje was snel onder controle. Het personeel kon de brand zelf blussen.

Preventief werden de leerlingen van het eerste, het tweede en het derde leerjaar geëvacueerd. Dat verliep zonder problemen. Er raakte niemand gewond. De brandweer moest het lerarenlokaal verluchten. “De klaslokalen werden snel weer vrijgegeven waardoor ook de lessen snel weer konden worden verdergezet”, besluit de onderwijsschepen.