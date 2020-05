20-jarige in de cel voor moord op Christine (70) in Bonheiden BJM PLA TVDZM

08 mei 2020

19u48 0 Bonheiden De onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 20-jarige uit Bonheiden aangehouden voor de moord op Christine Verbeiren (70). Hij bracht de vrouw met messteken om.

Het gerecht pakte donderdag in alle discretie twee mannen op. De ene mocht gisterenavond beschikken. De andere werd aangehouden op verdenking van roofmoord. Bij een huiszoeking bij de man werden elementen gevonden die hem linken aan de moord. Dat bevestigt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Hij zou haar bankkaart en haar auto hebben gebruikt. Volgens onze informatie werd onder meer de identiteitskaart van het slachtoffer teruggevonden. Het is onduidelijk of de verdachte bekentenissen heeft afgelegd. Volgende week verschijnt de man voor de raadkamer. Christine Verbeiren – een weduwe – werd maandagochtend dood teruggevonden in de kelder van haar villa in Bonheiden. Haar zoon had haar de avond voordien als vermist opgegeven.