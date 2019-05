1.137 zonnepanelen op daken Imeldaziekenhuis Antoon Verbeeck

22 mei 2019

16u25 0 Bonheiden Het Imeldaziekenhuis nam woensdag 1.137 zonnepanelen officieel in gebruik. De zonnepanelen, die op de verschillende daken van de ziekenhuisgebouwen liggen, werden het afgelopen jaar geplaatst.

Met een totaal vermogen van 358 kWp voorziet Imelda met de zonnepanelen, aanvullend op de 18 procent van haar warmtekrachtkoppeling, in ongeveer 3,5 procent van zijn eigen energiebehoefte. Dit verbruik komt overeen met dat van een 60-tal huishoudens. “De installatie van de zonnepanelen is een initiatief dat naar meer smaakt. Ook voor onze nieuwe inkomhal hebben we grote plannen. Het gebruik van groendaken zal zorgen voor een perfecte integratie in onze groene omgeving. Op termijn willen we een volledig energieneutraal ziekenhuis worden”, aldus Stefaan Claeys, facilitair directeur.

Imelda houdt bij elke renovatie of vernieuwbouw ook steeds rekening met duurzaamheid en energiebesparing, door het gebruik van onder andere automatische zonneweringen, dubbele beglazing, dakisolatie, energiezuinige liften, ledverlichting en lokalen met bewegingsmelders. De zonnepanelen werden geïnstalleerd door Bee NV, een Belgisch energiebedrijf met zetel in Mechelen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen van den Heuvel (CD&V) zette samen met Claeys de zonnepanelen officieel in werking.