1.030 inschrijvingen voor natuurloop tijdens stormdag: “Gratis pintje voor deelnemers die Dennis heten” Antoon Verbeeck

16 februari 2020

Het loopevenement Run for Nature in Rijmenam was zondag aan zijn tweede editie toe. 1.030 sportievelingen hadden zich ingeschreven om enkele kilometers door natuurgebieden Mispeldonk en Pikhakendonk te lopen. Al waren er wel minder aan de startlijn. “Er was geen regen en storm Dennis hield zich vrij koest. We hebben speciaal voor vandaag alle deelnemers met de naam Dennis een extra pils Maneblusser gegeven”, zegt Nils Iwens van organisator Natuurpunt Mechels Rivierengebied. “De naam van het evenement zegt het al: de deelnemers moesten vandaag de natuur trotseren, al hadden we wel op plaatsen waar het te modderige was een omleiding voorzien. We doen dit speciaal in februari, omdat dan de natuurverstoring het geringst is.”