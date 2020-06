‘t Blikveld opent de deuren voor blokkende student: “Social distance wordt gegarandeerd” Antoon Verbeeck

02 juni 2020

07u35 0

Studenten die nood hebben aan een rustige plaats om te studeren kunnen tijdens de examenperiode terecht in Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld in Bonheiden. De vorige jaren konden studenten nog in de bibliotheek hun examens voorbereiden. “Dit jaar wordt de grote zaal van ‘t Blikveld ter beschikking gesteld, deze zaal biedt immers voldoende ruimte om de social distance tussen de studenten te kunnen garanderen. Er is elke dag plaats voor 25 studenten die elk hun eigen tafel met stroomvoorziening krijgen. Studeren kan elke weekdag in juni tussen 8 en 16.30 uur. Met een uitzondering van 16 juni”, deelt schepen van Onderwijs Bart Vanmarcke (Open Vld) mee. Studenten moeten zich minstens een dag op voorhand inschrijven via www.bonheiden.be/studeren-blikveld.