‘t Blikveld heeft programma voor nieuw cultuurseizoen klaar Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

09u40 0

Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld geeft in september het startschot van het cultuurseizoen 2019-2020. Op het podium verwachten ze meteen enkele klinkende namen. Zo opent het nieuwe seizoen met ‘Soirée Décolletée’, waarin onder andere Jean Blaute, Jan De Smet, Maaike Cafmeyer en Ineke Nijssen in de immense liederenschat van Drs. P. duiken.

“Verder neemt Living Roots je mee naar de tijd van stoere rock chicks, hemelse singer-songwriters en ware popdiva’s uit de jaren ‘90. Tot slot kijken we al uit naar de komst van Bart Cannaerts, die zijn nieuwe comedyvoorstelling in onze zaal zal try-outen”, deelt ‘t Blikveld mee. “Ook ons vormingaanbod schiet weer uit de startblokken, met onder andere een cursus clownerie, Het Salon, het nieuwe dansproject ‘Dochters van Eva’ en Vocaal Ensemble. Volg je graag een gans seizoen les noteer dan zeker de inschrijvingsavond van onze jaarcursussen in de agenda. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 september van 18 tot 20 uur.”

In de foyer van het gemeenschapscentrum is er opnieuw plaats voor lokaal talent. An Van Hentenrijk is een ganse maand de creatieve Bonheidenaar in de kijker. In haar expo ‘Kalligrafie verbeeld(t)’ toont ze oud en nieuw kalligrafiewerk, en nodigt ze ook enkele bevriende kunstenaars uit. Meer info op www.blikveld.be