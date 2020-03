‘Rode rem’ op Mechelsesteenweg: “Deze maatregel is erg doeltreffend” Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

18u45 0 Bonheiden Bonheiden wil de verkeersveiligheid op de Mechelsesteenweg nog verbeteren. Het installeerde op de steenweg een zogeheten ‘rode rem’. “Wie zich aan de snelheid houdt, krijgt groen. Wie te snel rijdt, moet onverbiddelijk stoppen”, zegt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open VLD).

De ‘rode rem’ werd geïnstalleerd op de bestaande verkeerslichten aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Peter Benoïtlaan en de Kievitlaan. Het is de tweede ‘rode rem’ in de gemeente. “Deze maatregel toonde zich ook op de Waversesteenweg reeds zeer doeltreffend”, verduidelijkt Vanmarcke.

Gelijktijdig met de ‘rode rem’ wordt ook het snelheidsregime in beide richtingen op de steenweg geüniformeerd. Momenteel mag je komende van het centrum richting Mechelen zeventig kilometer per uur rijden terwijl dat in de tegenovergestelde richting vijftig kilometer per uur is.

“In beide richtingen werd de snelheidsbeperking nu vijftig kilometer per uur”, aldus Vanmarcke nog. “Deze maatregelen op de steenweg leken broodnodig te zijn. Bij verschillende snelheidscontroles eind 2019 werd duidelijk ter er veel te snel werd gereden op de centrale invalsweg.”

Met de komst van de ‘rode rem’ stopt het ook niet voor de gemeente. Ook in de komende weken en maanden worden er snelheidsbeperkende maatregelen uitgerold in tal van straten. “Net zoals de snelheidsregistratieborden in tal van straten eind 2019”, besluit Vanmarcke. “Verkeersveiligheid blijft een absolute prioriteit.”