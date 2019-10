Zes jaar geleden werd Rubi ontvoerd en net vandaag komt verrassingspakket voor dochtertje terug David Acke

18 oktober 2019

18u43 0 Boechout Vrijdag 18 oktober is het exact zes jaar geleden dat Rubi Broeckx meegenomen werd door haar moeder naar Peru. En net vandaag is de ‘Rubi Intercontinental Rocket’, het verrassingspakket met lekkers dat vader Gert begin juli opstuurde voor haar verjaardag, terug aangekomen in Boechout. Rubi heeft het nooit gekregen omdat de douane het tegenhield in Peru. “Eind november ga ik naar haar toe met Sinterklaas.”

Wat een grote verrassing moest worden voor Rubi Broeckx en papa Gert is uitgedraaid op één grote teleurstelling. Op 5 juli stuurde Gert een grote raket, de ‘Rubi Intercontinental Rocket’, met allerlei lekkers naar zijn dochter in Peru voor haar verjaardag. Maar dat was zonder de Peruviaanse douane gerekend die het pakket in beslag nam.

En net vandaag, dag op dag zes jaar geleden dat zijn dochter ontvoerd werd, is de ‘Rubi Intercontinental Rocket’ ook opnieuw geland in Boechout. Rubi heeft haar verrassing nooit gezien. “In september heb ik de hulp gevraagd van Buitenlandse Zaken van België. Via de Belgische ambassade in Lima hebben ze contact opgenomen met de douane in Peru en na veel moeite wisten we dat het pakket er nog was. Maar omdat het nog niet moeilijk genoeg was vroegen ze in Peru nog eerst een door de afzender opgestelde brief voor we informatie kregen”, vertelt een ontgoochelde Gert. Bovendien moest hij ook nog eens 148 euro belastingen betalen. De douane stuurde het pakket zonder medelijden terug richting België.

Papa Gert is er het hart van in. Niet alleen heeft zijn dochter haar verjaardagscadeau nooit gekregen, de raket is ook nog eens geschonden door douaniers die zich te goed hebben gedaan aan de chocolade. “Ze hebben niet kunnen weerstaan aan de lekkere pralines van Leonidas. Ik neem aan dat dit gebeurd is voor de raket maandenlang in de opslag is gegaan, want momenteel zijn de pralines onherkenbaar gesmolten en aangetast. En de rest van de geschenken is volledig doorzocht en terug in het pakket gemoffeld. Ik ga nu kijken wat er allemaal ontbreekt.”

Ambassade



Ondertussen mocht Gert een klein pakketje, een soort “overlevingspakket”, via Buitenlandse Zaken mogen verzenden. Dat is ondertussen aangekomen op de Belgische ambassade in Lima. “Hartverwarmend is het feit dat ik weet dat iemand van de ambassade de bewuste pot Nutella voor Rubi persoonlijk heeft meegenomen toen die terug naar Peru ging. Rubi is verzot op Nutella en hopelijk heeft ze daar toch van kunnen genieten.”

Hoewel dit een enorme opdoffer is, gaat Gert verder met zijn strijd. “Ik ben van plan om eind november naar Rubi te gaan en heb de vraag gesteld aan Sinterklaas om mee te gaan. In december heeft de goede man waarschijnlijk toch geen tijd”, glimlacht Gert.