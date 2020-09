Zeepbellen, muziek en leerkrachten met bordjes op hun voorhoofd: schoolteam Sint-Gabriël ontvangt met open armen opnieuw honderden leerlingen ADA

01 september 2020

13u01 5 Boechout Ook Sint-Gabriël in Boechout is er opnieuw ingevlogen. Met drie campussen verspreid over verschillende locaties in Boechout was het voor de school een huzarenstukje om alles georganiseerd te krijgen maar dankzij het geweldige schoolteam is dat allemaal in orde gekomen.

Directeur Kevin Van Dyck is alvast heel tevreden met hoe de start van het nieuwe schooljaar is gelopen. “Alles is heel vlot verlopen. Een eerste schooldag is altijd al een heel spannend moment, of er nu een coronacrisis aan de gang is of niet. Zowel voor ouders, leerlingen als het schoolteam is zo een eerste september een heel bijzondere dag. Door de coronamaatregelen heeft het iets langer geduurd alvorens iedereen in zijn of haar klasje was maar verder is het vlekkeloos verlopen. Dikke pluim voor het hele schoolteam.”

De leerlingen van de basisschool werden opgewacht door de juffen en meesters. Zij hadden een bordje op hun voorhoofd met hun naam op. Muziek en zeepbellen maakten de start van het nieuwe schooljaar volledig af. En de leerlingen? “Ik ben in alle klassen langs geweest en iedereen had er enorm veel zin in. Het wordt sowieso een geweldig schooljaar.”