Zedenzaak van bedenker Ketnet-reeks #LikeMe onbepaald uitgesteld

BJS

24 april 2020

15u57 0 Boechout Het Antwerpse hof van beroep heeft de zedenzaak van een choreograaf uit Boechout, die mee de Ketnet-reeks #LikeMe bedacht, voor onbepaalde tijd uitgesteld door de coronacrisis. De man werd in januari veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan dertig maanden met uitstel, voor het seksueel misbruik van vier jongens.

De beklaagde is dansleraar, choreograaf en producent en kwam vaak in contact met minderjarigen. Alles begon met de aangifte van een van zijn vroegere leerlingen in juni 2018. De jongeman, die intussen meerderjarig is, verklaarde dat hij tussen 2004 en 2008 werd aangerand en verkracht, toen de beklaagde zijn dansleraar was in Brasschaat en in Berchem.

De beklaagde betwistte de aantijgingen van het slachtoffer met klem. In de loop van het onderzoek waren nog drie slachtoffers in beeld gekomen. De beklaagde erkende dat hij met een van hen een seksuele relatie had gehad. De jongeman was toen al ouder dan 16 en alles was met zijn instemming gebeurd.

Complimenten

Het slachtoffer zelf verklaarde dat hij 14 à 15 jaar was. Hij was geregeld bij zijn leraar blijven slapen, net zoals andere dansers dat wel eens deden. Wanneer hij seksuele contacten had met de beklaagde, kreeg hij veel complimenten en de beste dansopdrachten.

De beklaagde heeft alle feiten altijd ontkend. Volgens de verdediging kaderden de klachten in een beschadigingsoperatie van zijn voormalige zakenpartner. De rechtbank zag echter geen reden om aan de geloofwaardigheid van de slachtoffers te twijfelen.

Straf deels met uitstel

Hij kreeg een straf deels met uitstel opgelegd. Het uitstel werd gekoppeld aan de voorwaarden dat hij zich voor zijn seksuele problematiek liet behandelen en gedurende vijf jaar niet meer met minderjarigen werkte. De choreograaf besliste om in beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Wanneer zijn zaak behandeld zal worden, is nog niet duidelijk. De man is niet aangehouden en vormt volgens het openbaar ministerie geen direct gevaar voor de samenleving.