Wijngaarden Wijndomein Oud Conynsbergh lopen schade op na doortocht stormweer

20 juni 2019

Wijndomein Oud Conynsbergh uit Boechout vierde woensdagvoormiddag nog de lancering van hun eerste rosé maar die feeststemming werd in de namiddag weggespoeld door een hevig onweer. Hagelbollen als knikkers vielen uit de hemel en beschadigden een groot deel van de wijngaard. Vooral het perceel in de Mussehoevelaan kreeg het zwaar te verduren.

“De hagel knakte takjes af en ging dwars door de bladeren van de bomen. Maar ook de druiventrossen zijn beschadigd. Hoeveel schade we opliepen is nu moeilijk te voorspellen. De tijd zal dat moeten uitwijzen. Gelukkig gebeurt dit vroeg in het seizoen en zal de wijngaard zich kunnen herstellen. Het warme en vochtige weer is dan weer bevorderlijk voor de ontwikkeling van schimmels. Gelukkig hebben we onze trossen net behandeld met een biologisch product tegen schimmels”, vertelt Peter Melders van Wijndomein Oud Conynsbergh