Wijndomein Oud Conynsbergh zet roofvogels in tegen hongerige bosduiven: “Tot 30 procent minder oogst als we niets doen” David Acke

07 september 2020

16u17 4 Boechout Het wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout en Vremde en krijgt de laatste tijd heel wat ongewenste bezoekers over de vloer. Bosduiven doen zich te goed aan de heerlijke wijndruiven waardoor de oogst al snel 25 tot 30 procent minder kan zijn. Om die gulzige duiven een halt toe te roepen, hebben de eigenaars van het wijndomein een valkenier onder de arm genomen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pim patrouilleert samen met zijn woestijnbuizerd, havik en slechtvalk tussen de wijnranken op het wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout en Vremde. Zij moeten ervoor zorgen dat bosduiven zich niet te goed doen aan de wijndruiven die binnen enkele dagen geoogst moeten worden. De eigenaars van het wijndomein hebben zelf enkele torenvalken maar die zijn ideaal om muizen te verjagen maar duiven zijn eerder niet onder de indruk van de torenvalk.

Natuurlijke vijand

En dus besloot directeur Kris Van De Sompel de hulp in te roepen van valkenier Pim. “De vogels zijn ongeveer 40 centimeter groot en een natuurlijke vijand van de bosduif. Omdat die duiven geen natuurlijke vijanden meer hebben is hun populatie enorm gegroeid. In eerste instantie worden de bosduiven afgeschrikt maar het gebeurt zeker wel eens dat de roofvogel de duif vastheeft”, legt Pim uit. “De roofvogels volgen gewoon hun natuurlijke instinct.

Voor de oogst maakt de aanwezigheid van de roofdieren al snel een verschil van 25 tot 30 procent meer oogst. “Niet alleen eten de duiven de druiven op, ze laten ook restanten achter waardoor die rot worden en de hele tros aangetast wordt. Die 30 procent dat we zouden verliezen is net het kantelpunt waarop het interessant is om wijn te produceren.”

Dankzij de roofvogels kan het wijndomein ook vasthouden aan haar principe: geen pesticide en enkel natuurlijke middelen om de drijven te oogsten. Het is de eerste keer dat Van De Sompel deze techniek inzet en of dat van af nu altijd het beproefde recept zal zijn, hangt af van de populatie duiven. “Die is niet elk jaar even sterk aanwezig zoals dit jaar.”

Wespenplaag

Door enkele ziektes en een wespenplaag zal de oogst sowieso minder zijn dan in 2019 maar de kwaliteit van de druiven is volgens Van De Sompel wel perfect. “Wespen hebben de volledige oogst van de cabernet dorsa en acolon aangetast. Die zijn ietsje vroeger rijp dat de pinot noir. Hoe we een wespenplaag moeten aanpakken, daar zullen we nog eens over moeten nadenken. Het zal in elk geval op een natuurlijke manier gebeuren.”

Eind volgende week worden de druiven geoogst voor de schuimwijnen, nadien volgen de andere