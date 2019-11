Werfleider Griet werkt als enige vrouw tussen 70 mannen: “Ik word wel eens aangesproken als de secretaresse, tot ze horen dat ik de baas ben...” David Acke

18 november 2019

15u45 0 Boechout 19 november is het Internationale Mannendag. Overal ter wereld wordt de man gevierd maar voor Griet Weterings(25) uit Arendonk is het eigenlijk elke dag mannendag. Als assistent-werfleider bij bouwbedrijf DCA werkt ze elke dag samen met maar liefst 70 mannen. “Op een nieuwe werf denken ze vaak dat ik de secretaresse ben maar als ze horen dat ik de baas ben, schrikken ze altijd even”, lacht Griet.

Het regent pijpenstelen en de werf is herschapen in één grote modderpoel. In de Molenstraat 62 in Boechout wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw appartementsgebouw. Een zeventigtal arbeiders zijn er in de weer. Cement maken, beton gieten, funderingen leggen, muren optrekken, part of the job. En tussen al dat mannelijk geweld: één vrouw. De baas. Assistent-werfleider Griet Weterings staat in voor de dagelijkse planning, de vooruitgang op de werf en de werking.

Als vrouw in een mannenwereld moet ze haar mannetje wel staan. “Poppemiekes halen het niet. Je moet assertief zijn en niet vies zijn van wat modder. Ik vind het geweldig”, vertelt ze. “Op een nieuwe werf word ik vaak aangesproken als de secretaresse van de werfleider maar als ze dan horen dat ik de werfleider ben, schrikken ze wel eens. Maar ik voel me daardoor niet miskend. Integendeel, ik zou me waarschijnlijk ook vergissen”, lacht Griet. Want veel vrouwen vind je niet op de Vlaamse werven. Volgens recente cijfers nam het aantal vrouwelijke werknemers in de bouw tussen 2013 en 2018 toe met liefst 10,2%. Die jobs zijn dan voornamelijk bediendejobs. Uit cijfers van het RSZ blijkt dat van de 17.491 vrouwelijke werknemers in de bouw in 2018 er slechts 1.532 als arbeider aan de slag waren en 15.959 als bediende. Maar 1% van alle arbeiders in de bouw is een vrouw, 35,3% van alle bedienden in de sector is dat eveneens.

Poppemiekes halen het niet. Je moet assertief zijn en niet vies zijn van wat modder. Ik vind het geweldig Griet

Kleuteronderwijs

Aanvankelijk leek het leven van Griet een totaal andere richting uit te gaan. “Ik studeerde voor kleuteronderwijs maar na een half jaar gaf ik er de brui aan. Niets voor mij. Maar wat ik dan wel wilde, wist ik niet. Tot ik op een studiebeurs aangesproken werd en ik uitleg kreeg over de bouwsector. Ik schreef me in voor de Bachelor Bouw aan de Thomas More Hogeschool in Geel en nu ben ik anderhalf jaar aan de slag.” En spijt heeft ze allerminst. “De bouw daagt me uit. Ik leer elke dag bij en geen dag is dezelfde. De combinatie tussen bureauwerk en veldwerk is ideaal.”

Volgens Griet zullen er in de toekomst meer en meer vrouwen hun weg naar de bouwsector vinden. En dat vindt ze een goede zaak. “Vrouwen zijn evengoed in het vak als mannen. Wij hebben misschien zelfs iets meer oog voor detail dan onze mannelijke collega’s maar verder zie ik geen verschillen.” Op een dag hoopt ze projectleider te worden maar hoger hoeft voor haar niet. “Ik wil niet op een bureau belanden. Dat zou het ergste zijn wat me kan overkomen.”