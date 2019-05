Wereldmissiehulp zet deuren open voor

27 mei 2019

12u24 2

Heel wat studenten zitten opnieuw met hun neus tussen de schoolboeken om zich voor te bereiden op de examens van juni. De meesten doen dat gewoon thuis, anderen kiezen voor een bibliotheek. Maar ook Wereldmissiehulp zet de deuren voor de studenten open. Vanaf 28 mei tot en met 28 juni kan er in twee tijdsblokken gestudeerd worden. De infrastructuur is van maandag tot en met vrijdag open van 8.30 uur tot 17 uur. In het weekend is studeren op deze locatie niet mogelijk. Blok één vanaf 8.30 uur tot en met 12 uur, blok twee vanaf 12 uur tot en met 17 uur. Wereldmissiehulp biedt plaats aan 10 studenten per blok. Enkel studenten die zijn ingeschreven, zullen een plaats ter beschikking hebben. Ter plekke wordt geen reservatie toegestaan. Inschrijven kan via de website van de gemeente.