Vormingsavond over alcoholgebruik bij tieners

15 januari 2020

12u34 0 Boechout In Theater Vooruit wordt op 4 februari een vormingsavond georganiseerd voor ouders met kinderen tussen 10 en 15 jaar over alcoholgebruik. De vorming is gratis maar inschrijven is wel verplicht.

Vroeg of laat komen tieners in aanraking met tabak, alcohol of een andere drug. Hoe ga je daar als ouder mee om? Het antwoord op die vraag is niet zo vanzelfsprekend is als we zouden denken. Want mag ik mijn kind van elf een slokje wijn laten proeven op een familiefeest? En wat kan ik doen als mijn zoon van vijftien dronken thuiskomt?

Daarom is er op dinsdag 4 februari om 19.30 uur in Theater Vooruit in Boechout een vorming voor ouders over alcoholgebruik bij jongeren. In groep worden opvoedingsvragen besproken aan de hand van filmpjes en oefeningen. Hoe kan je via de opvoeding alcoholgebruik zo lang mogelijk uitstellen en tabak- en druggebruik voorkomen? De workshop is gericht naar ouders van tieners tussen 10 en 15 jaar. Het is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via vrijetijd@boechout.be of via 03 460 06 80. Minimum 12 en maximum 15 deelnemers.

Deze vorming kadert in de campagne #Feestje Bouwen – Hou Het Helder, meer info op www.feestje-bouwen.be.