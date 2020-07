Voor het eerst sinds jaren 50 geen jaarmarkt in Boechout ADA

30 juli 2020

18u07 0 Boechout De gemeente Boechout heeft samen met het feest- en jaarmarktcomité beslist om de jaarmarkt van dinsdag 6 oktober niet te laten doorgaan. “De 90ste editie van de jaarmarkt beloofde opnieuw een heus dorpsfeest te worden, maar de gezondheid van onze inwoners staat nu op de eerste plaats”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Crollet.

In het licht van het stijgend aantal besmettingen, de beperkingen die gelden voor evenementen en de vijfde fase van het afbouwplan die voorlopig niet van kracht gaat, werd het onmogelijk om de jaarmarkt te laten doorgaan. “Het samenbrengen van zoveel mensen op één plek is op dit moment niet aan de orde. De gezondheid en veiligheid van onze inwoners zijn nu het belangrijkste”, legt schepen van Feestelijkheden Dirk Crollet uit.

Daarmee wordt de Boechoutse jaarmarkt voor het eerst sinds de jaren ’50 afgelast. “We hebben deze beslissing uiteraard met spijt in ons hart genomen, maar we hopen op deze manier te helpen bij het indijken de coronacrisis. Enkel zo kunnen we volgend jaar opnieuw samen genieten van een feestelijke jaarmarkt”, besluit Dirk Crollet.

Ook de koers op de zondag voor de jaarmarkt gaat niet door. Over de organisatie van de kermis volgt later een beslissing. De gemeente onderzoekt of de kermiskramers het zien zitten om alles volgens de geldende maatregelen te organiseren.