VIDEO. Politie zoekt dader die met groot keukenmes frituur wou overvallen Sander Bral

25 juni 2019

11u49 0 Boechout Politie en parket zijn op zoek naar een man die begin dit jaar een frituur in Boechout probeerde te overvallen. Op camerabeelden is te zien hoe de dader al na enkele seconden in de zaak terug afdroop. De beelden werden maandag verspreid door de federale politie.

Op donderdag 10 januari rond half tien ’s avonds stapt een man met kap frituur De Locomotief binnen in de Heuvelstraat in Boechout. Op camerabeelden is te zien hoe de man het personeel verbaal bedreigt en met een groot keukenmes zwaait. Hoe het personeel daarop reageert, is niet te zien op de beelden, maar meteen daarna zet de overvaller het al op een lopen. De onbekende man vlucht weg via de Frans Segersstraat.

De dader is tussen de twintig en 35 jaar, hij is mager gebouwd en heeft zwart haar. Hij heeft lange, magere benen en grote, vooruitstekende voortanden. Op het moment van de feiten droeg de dader een donkere jas, een donkere sweater met kap en een donkere broek. Hij had een zwart-witte plastic zak bij zich en een groot keukenmes.