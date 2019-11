Versnelde omschakeling naar ledverlichting: tegen 2030 alle 2.187 openbare lichtpunten energiezuinig ADA

26 november 2019

11u33 0 Boechout De gemeente Boechout heeft beslist om de openbare verlichting tegen 2030 om te bouwen naar ledverlichting. Via de versnelde ombouw realiseert Boechout een daling van het energieverbruik, de energiekosten en de CO2-uitstoot. Om dat mogelijk te maken maakte het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius.

De lichtmasten en verlichtingstoestellen van de openbare verlichting zijn sinds 2015 ingebracht in Iveg en nu dus in eigendom van de netbeheerder Fluvius Antwerpen. Fluvius staat volledig in voor de investeringen in de Boechoutse openbare verlichting en het beheer er van.

Burgemeester Koen T’Sijen (PRO): “We staan voor grote uitdagingen inzake energiebesparing en kostenefficiëntie in het beheer van de openbare verlichting. We dragen nu ook onze openbare verlichting in semi-openbare ruimtes, zoals bijvoorbeeld de verlichting van het recyclagepark, de begraafplaatsen of van sportterreinen over aan de netbeheerder. In ruil voor de inbrengwaarde van de openbare verlichting ontving de gemeente in 2015 aandelen voor de waarde van 1.270.000 euro.”

Ambitieus

Nu wil de gemeente nog een stap verder gaan en de openbare verlichting volledig overschakelen op ledverlichting. “In Boechout staan nu 2.187 verlichtingstoestellen. Daarvan zijn er al 248 led. Aan het huidige tempo zullen er in 2030 992 lichtpunten omgevormd zijn. Dat is te weinig, we zijn ambitieus. We gaan dit tempo opvoeren met als doelstelling om tegen 2030 alle 2.187 lichtpunten te voorzien van led. Dat betekent dat er 162 verlichtingstoestellen per jaar moeten omgebouwd worden. Dankzij die snelle led-ombouw dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan via het huidige ombouwprogramma. De investerings-en exploitatiekosten worden geraamd op 1.785.988 euro”, aldus de burgemeester.

Schepen van Klimaat en Duurzaamheid Kris Swaegers (Groen) is tevreden met de omschakeling. : “De versnelde investering in openbare ledverlichting reduceert het energieverbruik van 706.965 kWh in 2018 naar 424.906 kWh in 2030. Het vermindert ook de CO2-uitstoot van 164.016 kg in 2018 naar 98.578 kg in 2030. Zonder deze extra investering zou in 2030 het energieverbruik nog steeds 598.738 kWh bedragen en de CO2-uitstoot 138.907 kg.”

Gedimd

De burgemeester bevestigt ook dat openbare ledverlichting meteen komaf maakt met de maatregel om na 23.00 uur één derde van de openbare verlichting te doven. Met ledverlichting zal de openbare verlichting na 23.00 uur tot 50 % gedimd worden, maar niet gedoofd. Dit is al het geval in straten die recent werden heraangelegd (Jef Van Hoofplein, de straten in de wijk Zuiderdal).